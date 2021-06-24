24 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити, прикмети дня

Цей день відомий в народі як день Варнави, Варфоломій і Варнава, Варнава Суничник, повідомляє УНІАН.

Православна церква 24 червня згадує апостолів Варфоломія і Варнаву. Сьогоднішнє народне свято присвячене цим двом святим. Варфоломій був одним з дванадцяти учнів Ісуса і помер мученицькою смертю. Варнава проповідував Боже слово на острові Крит.

Покровителя цього дня Варнаву назвали "суничником", оскільки в цей час доспіває однойменна ягода. У цей день заборонено рвати траву і дикі квіти, інакше можна накликати на себе злі сили. Вважалося, що зло ховається у високій траві і перетворює цілющі трави в отруйні.

24 червня по 7 липня наступають "русалочі дні", які завершуються святом Івана Купала. Вважається, що всі обряди і ворожіння в цей період дуже точні. Заміжні жінки в ніч 24 червня за допомогою ворожінь дізнаються, чи не зраджує їм чоловік.

Погодні прикмети 24 червня