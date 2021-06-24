Єгипет дозволив вакцинованим іноземцям в'їзд без тестів

Повністю вакциновані від коронавірусу іноземці можуть в'їжджати в Єгипет без ПЛР-тестів за умови надання на кордоні сертифіката про проходження вакцинації, повідомляє Кореспондент.

"Сюди відносяться вакцини, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Управлінням з лікарських засобів Єгипту, - йдеться в повідомленні.

В'їзд дозволено через 14 днів після отримання другої дози двухкомпонентної вакцини (Супутник V, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac), або через 14 днів після отримання першої дози однокомпонентной вакцини Johnson & Johnson. Сертифікати повинні містити QR-код і друк офіційного органу, ніякі виправлення, помарки або дописки не допускаються".

При цьому обумовлюється, що це стосується країн, "не порушених мутуючими штамами коронавірусу".

Якщо пасажир прибуває з однієї з країн, де зафіксовані мутації (сюди відносяться Індія, Бангладеш, Пакистан, Бутан, М'янма, Непал, В'єтнам, Шрі-Ланка, Бразилія і деякі інші країни Латинської Америки), то навіть при наявності сертифікату про вакцинацію прибуваючий зобов'язаний зробити в аеропорту молекулярний експрес-тест на коронавірус.

Якщо цей тест виявиться позитивним, то іноземний громадянин зобов'язаний зробити ще ПЛР-тест. Якщо і цей тест буде позитивним, то вступає в дію протокол, відповідно до якого заразився поміщають в ковідний госпіталь.

Останнім часом в Єгипті ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Якщо в травні - початку червня щодня фіксували понад тисячу нових випадків зараження, то в даний час середньодобовий приріст інфікованих знизився до 500 осіб.

За останніми даними МОЗ країни, з початку пандемії в країні було виявлено понад 278 тис. тих, що заразилися, понад 206 тис. повністю одужали, 15,9 тис. осіб померли. За минулу добу від ускладнень померли 37 осіб.