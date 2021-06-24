Роналду повторив черговий світовий рекорд

У вчорашньому матчі Євро-2020 між Португалією та Францією двоє екс-форвардів мадридського "Реала" Кріштіану Роналду і Карім Бензема відзначилися дублями. Один забив з пенальті перший гол, другий - обидва, повідомляє Телеграф.

Для француза ці м'ячі стали першими за національну команду з жовтня 2015 го, а для Роналду другий з голів позначив повторення світового рекорду по голам за збірні. Одноосібним лідером до вечора 23 червня 2021-го року був іранський форвард Алі Даеї, який закінчив кар'єру 14 років тому. На його рахунку 109 м'ячів за збірну Ірану, а Кріштіану вчора забив якраз 108-й і 109-й.

Також варто відзначити, що на даний момент Роналду є й найкращим бомбардиром всього турніру - на його рахунку вже 5 голів на турнірі, і в тому числі 2 дубля.

Нагадуємо, що в 1/8 Чемпіонату Європи збірна Португалії і Кріштіану Роналду у складі зіграє проти бельгійців.