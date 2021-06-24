Канадська експертиза не підтвердила умисне збитття літака МАУ Іраном

Офіційна судово-медична експертиза падіння літака МАУ, яку провели в Канаді, нібито не виявила підтверджень, що літак був збитий навмисно, посилаючись на міжнародні ЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

При цьому Іран так і не надав правдивого пояснення, чому і як його військові збили літак. У звіті говориться, що судово-медична група проаналізувала інформацію, яка є в розпорядженні, але "тільки Іран має повний доступ до доказів, місця катастрофи і свідків".

"Іран повинен надати чіткі відповіді з усіх аспектів цієї трагедії, – йдеться в документі. – Беручи до уваги сукупність доступної інформації, судово-медична команда прийшла до висновку, що ряд вчинків і бездіяльності іранської цивільної та військової влади привів до небезпечної ситуації, при якій раніше певні ризики були недооцінені й не враховані".

Відповідний аналіз дає Канаді можливість ввести санкції проти Ірану.

"Цивільна й військова влада Ірану своїми діями та бездіяльністю безпосередньо піддали рейс PS752 й інші цивільні літаки небезпеці, створивши умови, в яких оператор бойової системи мав можливість запустити ракети, не зумівши вжити адекватних заходів для зменшення цього високого ризику", – йдеться у звіті.

Вранці 8 січня 2020 роки рейс PS752 Міжнародних авіаліній України вилетів з Тегерана до Києва, але був збитий іранськими військовими незабаром після зльоту. Всі 176 осіб на борту загинули.

Іран довго заперечував причетність КВІР до катастрофи й продовжує приховувати інформацію дотепер. У Тегерані обмежилися повідомленням про "притягнення до відповідальності" десяти осіб, але хто вони – невідомо.

Правозахисники Human Right Watch заявили про те, що Іран загрожує членам сімей загиблих в авіакатастрофі, намагаючись відвести звинувачення від Корпусу вартових Ісламської Революції, які збили цивільний лайнер ракетою.

Київ прагне притягнути до відповідальності винних у трагедії й добитися від Тегерана гідної компенсації родичам загиблих. Іран же, не виявляючи готовності проводити об'єктивне розслідування, хоче скоріше здати справу в архів.