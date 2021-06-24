У Канаді серед вакцинованих розіграють річний запас канабісу

У канадському місті Вінніпег місцевий кофешоп запустив спеціальну лотерею для щеплених від COVID-19. Три переможця розіграшу отримають на вибір - річний запас канабісу або 1200 доларів. Мета акції - популяризувати вакцинацію, повідомляє Вести.

Проект під назвою Joints for Jabs (косяки за щеплення) стартував на цьому тижні і триватиме до кінця вересня. Розіграш проводитимуть раз на місяць: 31 липня, 31 серпня і 30 вересня. Крім того, щомісяця магазин Delta 9 роздаватиме 20 безкоштовних косяків.

Щоб взяти участь, потрібно пройти повний курс вакцинації схваленими в Канаді препаратами.

На думку епідеміолога Університету Торонто і доктора Сьюзан Бонді, призи та інші заохочення, ймовірно, є хорошим способом мотивувати канадців пройти вакцинацію.