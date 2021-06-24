Представлений найбільший і найдорожчий кросовер Infiniti

Преміальний бренд Infiniti презентував довгоочікуване друге покоління кросовера QX60. Автомобіль виділяється елегантним дизайном і розширеним функціоналом, повідомляє Обозреватель.

Про це пише прес-служба﻿ виробника. Як і обіцяли создателі, вигляд новинки майже не відрізняється від концепту QX60 Monograph, представленого у минулому році. Зокрема, на серійному зразку з'явилися звичайні ручки дверей, замість висувних, а також захисні пластикові накладки на колісних арках.

За своїми габаритами новий QX60 став коротше, ширше і вище попередника, має кращою аеродинаміку і більш просторий салон. Джерело: Infiniti

Від колишнього покоління автомобіль успадкував величину колісної бази – 2900 мм, але всі інші параметри змінилися в ту чи іншу сторону. Наприклад, для підвищення стабільності на трасі автомобілю розшили колію на 30 мм до 1699 мм. А якщо власнику захочеться відправитися на бездоріжжі, то в цьому йому допоможе збільшений до 170 мм (+5 мм) кліренс. За своїми габаритами новий QX60 став коротше, ширше і вище попередника, має кращою аеродинаміку та більш просторий салон.

Від колишнього покоління автомобіль успадкував величину колісної бази – 2900 мм. Джерело: Infiniti

Покупці можуть замовити 6- або 7-місну конфігурацію салону – з двома індивідуальними кріслами в другому ряду або з тримісним диваном. Об'єм багажника в залежності від положення другого і третього ряду сидінь складає від 411 до 2135 літрів. Крім того, автомобіль здатний тягнути за собою причіп масою до 2,7 т.

Покупці можуть замовити 6- або 7-місцеву конфігурацію салону – з двома індивідуальними кріслами в другому ряду або з тримісним диваном. Джерело: Infiniti

Новий дизайн інтер'єру передбачає наявність в стандартній комплектації сенсорного дисплея мультимедійної системи InTouch діагоналлю 12,3 дюйма з підтримкою Android Auto і Apple CarPlay. Для підключення гаджетів в салоні передбачили 7 USB-портів. У дорогих версіях пропонується цифрова шкала приладів з екраном діагоналлю 12,3 дюйма, а також 10,8-дюймовий проекційний дисплей.

Новий дизайн інтер'єру передбачає наявність в стандартній комплектації сенсорного дисплея мультимедійної системи InTouch діагоналлю 12,3 дюйма. Джерело: Infiniti

Під капотом новинки – бензиновий V6 з безпосереднім уприскуванням об'ємом 3,5 літра. Він має в своєму активі 299 к.с. потужності і 366 Нм моменту. У парі з ним працює 9-ступіневий "автомат" з класичним гидротрансформатором та активними опорами для зниження вібрації. Для новинки доступні як передньо-, так і повнопривідні варіанти трансмісії. Водій може вибирати з 5 режимів руху: Standard, Eco, Sport, Snow і Personal.

Під капотом новинки – бензиновий V6 з безпосереднім уприскуванням об'ємом 3,5 літра. Джерело: Infiniti

На новому QX60 встановлена пружинна підвіска зі стійками McPherson спереду і багатоважеля конструкцією – ззаду. Також автомобіль отримав більш ефективні гальмівні механізми з дисками збільшеного діаметру.

У списку опцій є "автоплілот" – ProPilot Assist, що включає адаптивний круїз-контроль з функцією утримання в смузі, зниження швидкості відповідно до дорожніх знаків і в поворотах. Система здатна зупиняти машину і автоматично відновлювати рух, якщо час зупинки не перевищує 30 секунд.

У американських дилерів новий Infiniti QX60 з'явиться в кінці нинішнього року. Джерело: Infiniti

У американських дилерів новий Infiniti QX60 з'явиться наприкінці нинішнього року. Ціни стануть відомі ближче до початку продажів.