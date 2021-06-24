Група ризику варикозу: лікарі назвали чотири категорії людей

Варикозне розширення вен проявляється у вигляді перекручених судин на ногах, які надають шкірі синюшності. Сильний естетичний дефект супроводжується болем і набряком у ногах, а закупорення судин призводить до тромбозу, повідомляє GreenPost.

Судинний хірург Костянтин Барабоя перерахував, хто найімовірніше стикнеться з проблемою розширення вен на ногах.

Виділяють чотири категорії осіб.

Вагітні жінки

І це єдиний тип пацієнтів, кому лікування варикозу не знадобиться. Варикоз вагітних, як правило, проходить сам після того, як жінка народить і навантаження на ноги зменшиться. Але під час вагітності роздуті вени на ногах мами не рідкість. У міру зростання плоду посилюється тиск на велику (нижню порожнисту) вену, і це провокує підвищення тиску на судини ніг. Щоб мінімізувати ризик розвитку хвороби, майбутнім мамам рекомендують більше гуляти пішки, стежити за набором ваги і підкладати під ноги подушку під час відпочинку. Якщо після народження малюка проблема не зникне, візиту до флеболога не уникнути.

Люди із зайвою вагою

Зайва вага може стати причиною багатьох хвороб, серед яких і варикоз. Небезпека в тому, що через огрядність і набряк ніг такі люди не відразу помічають проблему з венами, адже вони майже не проглядаються крізь шкіру.

Люди, які працюють стоячи

Довго стояти без руху шкідливо для ніг. Недостатній кровотік стає причиною втоми та болю у ступнях. Організму потрібно докладати додаткових зусиль, щоб «повертати кров назад» до серця. Через надмірну кількість крові в судинах ніг, яка накопичується через нерухоме вертикальне положення тіла, стінки вен розтягуються та зношуються. А це рано чи пізно призводить до варикозу.

Жінки старше 50 років

Варикоз — хвороба поза віком, але частіше все ж із нею стикаються жінки старше 50 років. Є медична теорія, що схильність до варикозу з віком тільки збільшується. В результаті природного старіння організму венозні клапани зношуються та не так ретельно регулюють кровотік. Вони не можуть належним чином утримувати кров і направляти її по колу, виникають застої, закупорення і здуття вен — основні симптоми варикозної хвороби.