У Києві з'явився унікальний Lamborghini Huracan Evo

У Києві помітили новий Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule. Суперкар у цій версії відрізняється від стандартної екстер'єром та інтер’єром, повідомляє Обозреватель.

Fluo Capsule доступний у яскравих кольорах, з матовим чорним дахом та темним салоном. Автомобіль, який помітили у столиці, оброблений помаранчевим Arancio Livrea.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule, який з'явився у Києві. Джерело: ТопЖыр

Салон цього суперкара оброблений чорною шкірою і алькантарою, але має контрастні вставки в колір кузова. Також всередині встановлені нові спортивні сидіння.

Lamborghini Huracan Evo Fluo Capsule, який з'явився у Києві. Джерело: ТопЖыр

Такий стайлінг-пакет можна замовити тільки для Lamborghini Huracan Evo 2021 модельного року. Коштує машина близько 400 000 доларів.

Fluo Capsule, як і стандартна версія, оснащений 5,2-літровим двигуном V10, який видає 640 кінських сил. Він дозволяє моделі розганятися до 100 км/год за 2,9 с. Максимальна швидкість – 325 км/ч.

Зазначається, що власником машини є мільйонер Олександр Слобоженко, який працює у сфері гемблінгу. Йому також належить McLaren 650S Spider Liberty Walk.