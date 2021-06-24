Вибори мера Харкова: кого підтримає команда Зеленського

У "Слузі народу" немає кандидата на пост мера Харкова, який представляв би інтереси уряду. Поки незрозуміло, чи будуть когось висувати, повідомляє РБК-Украина.

Правляча команда могла б призначити вибори на кінець березня цього року. Але сценарій, коли вони пройдуть в більш пізній термін, здавався всім зацікавленим сторонам більш підходящим. Як і учасникам гонки, яким було потрібно більше часу на розгойдування. І "слузі народу", у якої на той час не було готового кандидата, хоча відтоді його і не з'явилося.

"Поки неясно, кого висувати навіть в якості статиста і чи є сенс його висувати. Кілька депутатів вже говорили, що готові йти. Ну наберуть вони п'ять відсотків. Можливо, ми проведемо опитування і скажемо, що наш електорат висловився на підтримку чесних виборів. Але негласно це буде ставка на Терехова. Президент не в захваті від цієї ситуації, він вважає, що це недоробка партії" , - сказав виданню інформований співрозмовник в оточенні Зеленського

Нагадаємо, раніше стало відомо, що про своє бажання зайняти посаду мера Харкова вже заявили два кандидати - Ігор Терехов, який після смерті Геннадія Кернеса керує містом у статусі в. о., та ексголова Харківської ОДА Михайло Добкін.