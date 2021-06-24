Попит на столичні квартири впав удвічі: ціни

Попит на столичні квартири в червні впав удвічі. Аналітики рекомендують починати пошуки квартир, повідомляє Ліга.net.

Вартість оренди квартир у літній період традиційно просідає через спад активності.

"У червні в столиці було укладено 1500 угод - в два рази менше, ніж в травні", - говорить директор консалтингової компанії City Development Solutions Роман Герасимчук.

У літній період на ринку оренди житла збільшується число порожніх квартир, за рахунок того, що студенти і трудові мігранти виїжджають з Києва, пояснює Едуард Бразас, керівник відділу аналітики Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ).

Літній спад попиту може бути на руку потенційним орендарям, вважає Бразас. Починати пошуки квартир у Києві він рекомендує вже в липні, коли конкуренція за вільні квадратні метри невисока. Вже з другої половини серпня, на ринку почнеться ажіотаж, і це позначиться на цінах, каже Бразас.

За прогнозами аналітика консалтингової компанії SV Development Сергія Костецького, наприкінці літа і початку осені ціни на оренду квартири в Києві традиційно зростуть на 10-15%.

Що почім?

Середня ціна на оренду житла в Києві з червня 2020 року по червень нинішнього знизилася на 6,5% до $ 545, підрахували в City Development Solutions.

"Зниження цін на ринку - реакція на економічну ситуацію в країні, внаслідок коронакризи знизилася купівельна спроможність населення і зросло безробіття", - пояснює Герасимчук.

Однак вартість оренди однокімнатного житла зросла - на 5% до $ 387, за рахунок більшого попиту й обмеженості пропозиції.

Ціна оренди житла в Києві зараз стартує від 5000-6000 грн, каже директор ріелторського об'єднання "Простір" Юлія Курганова. За ці гроші можна орендувати 1-кімнатну квартиру без ремонту в старому житловому фонді в спальному районі. До метро доведеться добиратися транспортом.

Найпопулярніші квартири зараз коштують від 8 000 до 12 000 грн.

Що можна зняти за:

6000 грн в місяць. За цю ціну можна орендувати 1-кімнатну квартиру зі свіжим ремонтом у спальному районі в будинку старого житлового фонду. Біля метро така квартира буде коштувати вже 9000 грн.

8000 грн в місяць. Стільки може коштувати оренда 1-кімнатної квартири в новому будинку в спальному районі. У стільки ж обійдеться оренда 2-кімнатної квартири, але в старому житловому фонді. За 10-15 хв. від метро 1-кімнатна квартира буде коштувати 10 000 грн, 2-кімнатна - близько 12 000 грн.

12 000 грн в місяць. Стільки вас попросять заплатити за 2-кімнатну квартиру в новому будинку в спальному районі. Близькість квартири до метро додасть до цінника ще 3000 грн.

У центральних районах Києва ціни вдвічі вище, ніж у спальних. Так однокімнатна квартира в старому житловому фонді коштує в середньому 15 000 грн, в новому будинку - близько 18 000 грн. Оренда 2-кімнатної квартири, в залежності від віку житлового фонду, обійдеться в 17 000 і 22 000 грн відповідно.