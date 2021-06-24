Стоматолог з Рівного, що била дітей, продовжує законно працювати

Дитячий стоматолог з Рівного Інна Кравчук, яку взимку 2021 року викрили у побитті своїх маленьких пацієнтів, продовжує лікарську практику, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє УНІАН.

Телефоном Кравчук розповіла, що найближча вільна дата для прийому – 2 липня. Жінка надає безкоштовні та платні консультації.

У прокуратурі області журналістам відповіли, що 29-річна стоматолог працює законно:

"Вона має на це право. Суд, в межах зазначеної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І щодо ліцензії: була перевірка і в лікаря, з нею все добре".

Своєю чергою, юрист підтвердив, що законодавством не передбачено обмеження професійної діяльності Інни Кравчук, якщо вона не виконує адміністративно-розпорядчі функції та не є службовою особою.

У січні 2021 року в Рівному відбувся скандал після публікації в мережі декількох відео за участю місцевої дантистки. На кадрах жінка била дітей, яким лікувала зуби, і загрожувала медичним обладнанням.

Слідчі встановили трьох постраждалих від жорстокого поводження лікаря влітку 2020 року. Крім того, в лютому жінка, діючи умисно та усвідомлюючи свою фізичну перевагу над малолітньою дитиною, під час лікування зубів викликала у дитини легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї та синців на плечах.

Пізніше стало відомо, що героїнею роликів є 29-річна Інна Кравчук. Тоді, за даними Міністерства охорони здоров'я, у жінки була відсутня ліцензія на практику за спеціальністю "Дитяча стоматологія".

22 лютого міський суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Повідомлялося про досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).