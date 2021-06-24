Єрмак та Нуланд обговорили візит Зеленського у США

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із заступником державного секретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Співрозмовники обговорили деталі майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Джо Байдена", – інформує Офіс президента.

Своєю чергою Нуланд запевнила Єрмака у непохитній підтримці з боку Вашингтону територіальної цілісності й суверенітету України, а також у питаннях реалізації Мінських домовленостей урегулювання ситуації на Донбасі.

Єрмак також поінформував американських партнерів про впровадження реформ в Україні та розповів про кроки з реалізації європейських та євроатлантичних прагнень держави.