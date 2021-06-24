"Чеський Джордж Флойд": поліцію звинувачують у вбивстві рома

У Тепліце на півночі Чехії 40-річний чоловік ромської національності помер після втручання поліції в машині швидкої допомоги. Циганська громада вже назвала його "чеським Джорджем Флойдом" і звинувачує офіцерів в протизаконних діях, пишуть іноземні ЗМІ.

У свою чергу, поліція спростовує звинувачення і публікує відео, яке демонструє агресивну поведінку чоловіка.

На відео чоловік лежить на тротуарі, потім встає і починає агресивно поводитися по відношенню до іншого чоловіка. Як запевняють свідки події, поліція намагалася його заспокоїти.

Двоє з трьох поліцейських притискають його ноги і верхню частину спини до землі колінами, в тому числі один тримає коліно на шиї затриманого. Третій поліцейський через деякий час нахиляється і надягає на чоловіка наручники.

Померлому було близько сорока років, поліція не розголошували подробиці особистості покійного, але, за повідомленнями ЗМІ, він був бездомним. Соціальні працівники та друзі були здивовані його агресивною поведінкою.

ЗМІ вказують, що покійний, як і Джордж Флойд, належав до етнічної меншини, мав кримінальне минуле і проблеми з наркотиками. Частина громадської думки поклала відповідальність за обидві смерті на поліцейських.

Поліція спростовує звинувачення. У прес-релізі повідомляється, що "за попередніми даними розтину, підозрюваний чоловік знаходився під впливом стороннього тіла, схожого на амфетаміни".

Міністр внутрішніх справ Ян Хамачек встав на захист поліцейських, які втрутилися в Тепліце.

"Поліцейські, які втрутилися, користуються моєї повною підтримкою. Якщо хтось, що знаходиться під впливом речовин, що викликають звикання, порушить закон, він повинен рахуватися з втручанням поліції. В основному завдяки роботі поліцейських ми входимо в десятку найбезпечніших країн світу", - написав глава міністерства в Твіттері.

За словами Хамачека, смерть чоловіка не може бути порівнянна зі смертю Флойда. На думку циганської громади, міністр зробив поспішну оцінку, не чекаючи результатів розслідувань.

Нагадаємо, Джордж Флойд був убитий поліцейським в травні 2020 року в Міннесоті, США, під час арешту за підозрою у використанні в магазині підробленої купюри на 20 доларів.