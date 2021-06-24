ВС вирішив борговий конфлікт між Київтеплоенерго й Укренерго

Верховний суд підтвердив рішення судів першої та другої інстанцій, які встановили, що НЕК "Укренерго" цілком правомірно нараховує плату за послуги з передачі електроенергії для КП "Київтеплоенерго" (КТЕ). Відповідне рішення було прийнято 22 червня 2021 року, повідомляє UBR.

В "Укренерго" пояснили, що КТЕ на ринку електроенергії є постачальником електроенергії для споживачів і виробником е/е - для власних потреб.

"НЕК "Укренерго"... зобов'язана нараховувати цій компанії вартість послуги з передачі, відповідно до договору про надання таких послуг. Також зазначені обсяги електроенергії враховуються при розрахунку тарифу на послуги з передачі. Правильність цієї правової позиції поки підтверджена всіма судовими інстанціями України ", - відзначається в повідомленні.

Доступ до системи передачі, надання послуги з передачі електроенергії і нарахування плати за такі послуги здійснюються відповідно до положень закону про ринок електричної енергії та Кодексу системи передачі. Між НЕК і учасником ринку укладається договір про надання послуг з передачі е/е, його умови затверджені НКРЕКП.