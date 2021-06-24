Ломаченко прибув у Лас-Вегас на бій з Накатані (відео)

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) приїхав в Лас-Вегас, де пройде його поєдинок з японським боксером Масайоші Накатані (19-1, 13 КО, повідомляє 24 Канал.

Про це iнформує lomus_official.

Бій пройде в ніч з 26 на 27 червня в готельному комплексі Virgin Hotels.

Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій