Присмак у роті: чому він з'являється, і що робити

Неприємний присмак може бути як результатом поганої гігієни порожнини рота, так і ознакою деяких захворювань. В яких випадках може з'явитися гіркий, кислий, солоний або металевий присмак у роті, як з цим впоратися, повідомляє Здоровьесберегающий канал.

Виникнення неприємних смакових відчуттів завжди можна знайти пояснення. Якщо це не пов'язано зі стоматологічними проблемами та фізіологічними змінами в організмі, то, швидше за все, причину визначить лікар. Візит до нього не слід відкладати, тому що неприємний присмак може сигналізувати про збої в організмі.

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