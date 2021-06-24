В Україні від коронавірусу повністю щеплені майже 500 тисяч осіб
В Україні за останні 24 години зробили 79 921 щеплення від коронавірусу COVID-19. Це істотно більше вчорашнього показника, повідомляє Кореспондент.
Першу дозу вакцини отримали 38 862 особи, а повністю вакциновані 41 059 українців. Напередодні в країні працювали 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплень і чотири центри вакцинації.
Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 35 113. Менше використовувалися вакцини компанії AstraZeneca - 24 100 і Sinovac Biotech - 20 708.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 794 001 чоловік, з них отримали першу дозу посилання - 1 793 999 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози - 435 166 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 229 165 щеплень.
Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):
- Київ - 8035
- Вінницька область - 1009
- Волинська область - 616
- Дніпропетровська область - 2612
- Донецька область - 2274
- Житомирська область - 1661
- Закарпатська область - 1910
- Запорізька область - 850
- Івано-Франківська область - 831
- Київська область - 1903
- Кіровоградська область - 527
- Луганська область - 217
- Львівська область - 2861
- Миколаївська область - 1293
- Одеська область - 1510
- Полтавська область - 827
- Рівненська область - 1325
- Сумська область - 626
- Тернопільська область - 671
- Харківська область - 3917
- Херсонська область - 254
- Хмельницька область - 1366
- Черкаська область - 722
- Чернівецька область - 124
- Чернігівська область - 921.
Нагадаємо, в Україні стартував четвертий етап вакцинації. Щеплення отримують люди старше 60 років, а також люди у віці 18-59 років, які мають супутні захворювання. Крім того, вакцинують ув'язнених і персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.