В Україні від коронавірусу повністю щеплені майже 500 тисяч осіб

В Україні за останні 24 години зробили 79 921 щеплення від коронавірусу COVID-19. Це істотно більше вчорашнього показника, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу вакцини отримали 38 862 особи, а повністю вакциновані 41 059 українців. Напередодні в країні працювали 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплень і чотири центри вакцинації.

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 35 113. Менше використовувалися вакцини компанії AstraZeneca - 24 100 і Sinovac Biotech - 20 708.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 794 001 чоловік, з них отримали першу дозу посилання - 1 793 999 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози - 435 166 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 229 165 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

Київ - 8035

Вінницька область - 1009

Волинська область - 616

Дніпропетровська область - 2612

Донецька область - 2274

Житомирська область - 1661

Закарпатська область - 1910

Запорізька область - 850

Івано-Франківська область - 831

Київська область - 1903

Кіровоградська область - 527

Луганська область - 217

Львівська область - 2861

Миколаївська область - 1293

Одеська область - 1510

Полтавська область - 827

Рівненська область - 1325

Сумська область - 626

Тернопільська область - 671

Харківська область - 3917

Херсонська область - 254

Хмельницька область - 1366

Черкаська область - 722

Чернівецька область - 124

Чернігівська область - 921.

Нагадаємо, в Україні стартував четвертий етап вакцинації. Щеплення отримують люди старше 60 років, а також люди у віці 18-59 років, які мають супутні захворювання. Крім того, вакцинують ув'язнених і персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.