В Україні від коронавірусу повністю щеплені майже 500 тисяч осіб

В Україні від коронавірусу повністю щеплені майже 500 тисяч осіб

В Україні за останні 24 години зробили 79 921 щеплення від коронавірусу COVID-19. Це істотно більше вчорашнього показника, повідомляє Кореспондент.

Першу дозу вакцини отримали 38 862 особи, а повністю вакциновані 41 059 українців. Напередодні в країні працювали 634 мобільні бригади, 1 197 пунктів щеплень і чотири центри вакцинації.

Більшість вакцинацій зробили препаратом компанії Pfizer - 35 113. Менше використовувалися вакцини компанії AstraZeneca - 24 100 і Sinovac Biotech - 20 708.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 1 794 001 чоловік, з них отримали першу дозу посилання - 1 793 999 осіб повністю імунізовані і отримали дві дози - 435 166 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 2 229 165 щеплень.

Кількість зроблених щеплень за добу (перша доза):

  • Київ - 8035
  • Вінницька область - 1009
  • Волинська область - 616
  • Дніпропетровська область - 2612
  • Донецька область - 2274
  • Житомирська область - 1661
  • Закарпатська область - 1910
  • Запорізька область - 850
  • Івано-Франківська область - 831
  • Київська область - 1903
  • Кіровоградська область - 527
  • Луганська область - 217
  • Львівська область - 2861
  • Миколаївська область - 1293
  • Одеська область - 1510
  • Полтавська область - 827
  • Рівненська область - 1325
  • Сумська область - 626
  • Тернопільська область - 671
  • Харківська область - 3917
  • Херсонська область - 254
  • Хмельницька область - 1366
  • Черкаська область - 722
  • Чернівецька область - 124
  • Чернігівська область - 921.

Нагадаємо, в Україні стартував четвертий етап вакцинації. Щеплення отримують люди старше 60 років, а також люди у віці 18-59 років, які мають супутні захворювання. Крім того, вакцинують ув'язнених і персонал закладів позбавлення волі та слідчих ізоляторів.

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