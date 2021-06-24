До тещі Медведчука прийшли з обшуками – нардеп Кузьмін

У Віктора Медведчука, якого підозрюють у держзраді, тривають обшуки. Правоохоронці відвідали партійний офіс ОПЗЖ, кабінети і житла найближчих соратників політика, а також шукали докази злочинів в квартирі матері дружини Медведчука.

Про це повідомив колега депутата по фракції Ренат Кузьмін .

"Сьогодні з самого ранку прокурори і слідчі знову нагрянули з черговими обшуками до Медведчука... Цілком очевидно, що під виглядом обшуків прокуратура проводить своєрідні акції залякування, покликані залякати й деморалізувати Медведчука та членів його сім'ї, а зовсім не відшукати нові докази по справі", – пише в Facebook нардеп.

Нагадаємо, Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку інкримінують державну зраду і спробу пограбування ресурсів в окупованому Криму. 13 травня Печерський районний суд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.