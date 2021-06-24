Меркель виступила за діалог з Путіним: офіційна заява
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним. Також вона хоче виробити єдині механізми відповіді на політику Москви, повідомляє РБК-Україна.
За словами Меркель, ЄС має сформулювати порядок спільних стратегічних інтересів з Росією, йдеться про захист клімату, безпеку.
"Я вважаю, що ЄС повинен шукати прямий контакт з Росією і російським президентом", – заявила вона.
Канцлер Німеччини заявила, що Європейський союз повинен шукати власні переговорні формати з Росією.
Раніше газета Financial Times писала, що Ангела Меркель запропонувала запросити на саміт глав держав ЄС Володимира Путіна. Її ініціативу підтримав французький лідер Еммануель Макрон.