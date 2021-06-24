На пляжах Києва зафіксували кишкову паличку
У пробах води, відібраних на п'яти пляжах Києва, виявлено перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички, повідомляє Укрінформ.
"Зокрема, перевищення виявили у воді на пляжах "Троєщина", "Веселка", "Тельбін", "Вербний" та "Пуща-Водиця", - зазначили у відомстві.
Держпродспоживслужба рекомендує користуватися цими пляжами виключно як зонами відпочинку - без купання.
"Відновити можливість купання слід після доведення цих показників до нормативних значень", - наголосили у відомстві.