На Донбасі чиновник оформив бойовика радником і платив йому

Колишнього генерального директора КП "Вода Донбасу" заочно судитимуть за розтрату майна та фінансування тероризму, посилаючись на прокуратуру Донецької області, повідомляє Кореспондент.

Чиновник звинувачується в зловживанні своїм службовим становищем і фінансуванні тероризму (ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 258-5 КК України).

Зазначається, що у 2014 році обвинувачений, бувши виконувачем обов'язків генерального директора компанії, з метою фінансування тероризму створив посаду радника і призначив на неї командира незаконного збройного формування "Легіон".

Попри те, що бойовик не виконував своїх службових обов'язків, керівник підприємства протягом 2014-2016 років виплачував йому зарплату. Загальна сума виплачених коштів з фонду КП перевищила 120 тисяч грн.

Чиновнику загрожує покарання до 8 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та конфіскацією майна.