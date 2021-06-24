Укрпошта розпочала співпрацю з американським маркетплейсом

АТ "Укрпошта" почало співпрацювати з однією з найбільших у світі та найбільш швидкозростаючих мобільних платформ електронної комерції США Wish, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Місцевий бізнес отримав великі можливості, щоб вийти на якісно новий рівень і почати з нуля або збільшити продаж за кордоном. Українські підприємці, які почнуть продавати на Wish і доставляти товари через "Укрпошту", отримають знижку на щомісячну комісію протягом перших трьох місяців", - прокоментувала початок співпраці платформ директор департаменту міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко.

Як наголошується у повідомленні "Укрпошти" у четвер, тепер український малий і середній бізнес може продавати свої товари до США, Європейського Союзу та Австралії за допомогою Wish.

"Ми постійно прагнемо диверсифікувати нашу торгову базу та категорії, і Україна є значною частиною цього плану", - наведено у повідомленні "Укрпошти" слова менеджера з роботи з клієнтами Wish у Великій Британії, Нідерландах та Україні Катерини Барабаш.

Платформа Wish заснована у 2010 році, штаб-квартира розміщена у Сан-Франциско. Wish працює у понад 100 країнах і консолідує понад півмільйона торговців у всьому світі.