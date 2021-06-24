Небезпечне відхилення: Кулеба висловився про запрошення Путіна на саміт ЄС
Україна вважає ініціативи щодо відновлення проведення самітів між Євросоюзом та Росією небезпечним відхиленням від санкційної політики, повідомляє Європейська правда.
"На нашу думку, призупинення діалогу високого рівня між ЄС і Росією – частина європейської санкційної політики. Ініціативи відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російського боку, буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС", – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він заявив, що такий крок може тільки порушити європейську політику невизнання і підірвати ефективність санкцій.
"І, що більш небезпечно, – знеохотить Росію від виконання Мінських угод. Рішення заморозити саміти ЄС-Росія було прийнято у 2014 році на тлі агресії РФ проти України. На жаль, Росія не демонструвала намірів змінити свою політику ані щодо України, ані щодо ЄС. І ми вважаємо, що відновлення самітів не має підстав", – підкреслив міністр.
Кулеба разом з колегами з Грузії та Молдови вперше відвідують інституції ЄС в Брюсселі зі спільним візитом у форматі Асоційованого тріо.