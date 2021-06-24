"Бориспіль" потрапив у топ-15 найбільших аеропортів Європи за пасажиропотоком

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" уперше в історії потрапив у топ-15 найбільших аеропортів Європи за кількістю пасажирів.

Про це розповів голова Наглядової ради ДП МА "Бориспіль" Володимир Жмак, посилаючись на звіт ACI Europe, передає пресслужба﻿ аеропорту.

"Реагуючи на виклики пандемії, у 2020 році ми розробили «Антикризову програму» відновлення роботи аеропорту «Бориспіль». І останні результати підтверджують, що обраний нами шлях – правильний. Відповідно до звіту АСІ Europe, до якого увійшов 341 найбільший аеропорт Європи, ми випередили низку потужних летовищ. Зокрема і аеропорти Відня, Риму, Лісабону, Афін, Мюнхену, Барселони, Брюсселя, Стокгольму, Цюриха, Мілана та Варшави", - розповів Жмак.

Зазначено, що країни-учасниці "Євроконтролю" відновили роботу лише на 39% відносно 2019 року, тоді як аеропорт "Бориспіль" уже відновив 60% рейсів відносно того ж року.