СБУ підтвердила проведення обшуків у рамках справи Медведчука і Козака

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань у четвер здійснюють слідчі дії у справі, в межах якої було висунуто підозри народним депутатам фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Слідчі СБУ та ДБР здійснюють оперативно-слідчі дії в межах кримінального провадження, в якому повідомлено про підозру народним депутатам Медведчуку і Козаку", - повідомили в СБУ.

Деталі проведення слідчих дій обіцяли оприлюднити пізніше.

Раніше народний депутат фракції "Опозиційна платформа - За життя" Ренат Кузьмін заявляв, що в четвер правоохоронці знову здійснюють обшуки у його колеги з фракції Віктора Медведчука.

Як повідомлялося, 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти нардепа фракції "ОПЗЖ" Тараса Козака, яким фактично заблокував діяльність трьох пов'язаних із Медведчуком телеканалів: "112 Україна", Newsone та ZIK.

РНБО 19 лютого запровадила персональні санкцій проти Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також пов'язаних із ними компаній, через фінансування ними тероризму, 20 лютого президент України указом увів його в дію.

Того самого дня РНБО доручила Кабміну вжити необхідних заходів для повернення в державну власність частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН), що проходить територією України.

Деякі ЗМІ називали Медведчука одним із бенефіціарів "СЗН", але в партії "ОПЗЖ" заявили, що Медведчук і члени його родини не мали і не мають стосунку до нафтопродуктопроводу. 2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про повернення "СЗН" у власність Української держави.

15 квітня Зеленський за підсумками засідання РНБО заявив про ініціативу з розробки законопроекту щодо олігархів з метою обмеження їхнього впливу на політику й ухвалення законів в Україні. За його словами, "вплив олігархів на Україну, на вибір України, на економіку України, на закони, на Верховну Раду допускати більше не можна".

11 травня нардепам Медведчуку і Козаку було повідомлено про підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму.

Медведчук 12 травня прибув в Офіс генерального прокурора, ознайомився з копією пред'явленої йому підозри і заявив, що переховуватися від слідства не має наміру, а підозри є політично мотивованими. 14 травня Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.