Мешканець Сімферополя "шпигував" за російською авіацією "в інтересах України"
В анексованому Криму співробітники ФСБ Росії затримали жителя Сімферополя за збір даних про польоти російської військової авіації, посилаючись на ФСБ та російські ЗМІ, повідомляє Кореспондент.
Чоловік нібито виконував завдання в інтересах спецслужб України.
"Протягом тривалого часу російський громадянин з використанням спеціальних антенних і приймальних пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", – стверджують у ФСБ.
У спецслужбі підкреслили, що ці відомості
"планувалося використовувати проти безпеки Російської Федерації". Відкрито кримінальну справу за статтею про державну зраду (ст. 275 КК РФ).