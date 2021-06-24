Мешканець Сімферополя "шпигував" за російською авіацією "в інтересах України"

В анексованому Криму співробітники ФСБ Росії затримали жителя Сімферополя за збір даних про польоти російської військової авіації, посилаючись на ФСБ та російські ЗМІ, повідомляє Кореспондент.

Чоловік нібито виконував завдання в інтересах спецслужб України.

"Протягом тривалого часу російський громадянин з використанням спеціальних антенних і приймальних пристроїв отримував за завданням спецслужб України інформацію про польоти російської військової авіації", – стверджують у ФСБ.