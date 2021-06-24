Експорт українських товарів до ЄС збільшився на 60%

Починаючи з 2014 року, експорт українських товарів у ЄС збільшився на 60, повідомляє Європейська правда.

"Ріст експорту з початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію у 2014 році склав 60%", - сказала вона.

У звіті про виконання Угоди про асоціацію відзначається, що питома вага торгівлі товарами з ЄС від загального обсягу зовнішньої торгівлі України складає 40,7%.

Зазначається, що ЄС став найбільшим торговельним партнером України.

У структурі експорту переважають зернові, олійні культури та олії, зростає експорт низки інших аграрних та харчових продуктів.

"Дуже активно відбувається гармонізація стандартів як у технічній сфері, так і в аграрній", - сказала Неліна.

Зокрема, 4161 стандарт було приведено у відповідність до європейських норм.