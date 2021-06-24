Хетчбек Honda Civic офіційно представлений

Лінійку Honda Civic 2022 поповнила версія в кузові хетчбек. У продаж п'ятидверна версія надійде з вересня, а випускати її будуть в Японії, США і Великобританії, повідомляє АвтоПортал.

Пішли ті часи, коли хетчбек і седан Хонда Сівік відрізнялися по дизайну. П'ятидверна версія в анфас виглядає точно, як чотиридверний побратим. У профіль хетчбек відрізняється більш похилим дахом, а його ліхтарі з'єднані світиться смугою.

Honda Civic 2022 трохи крупніше попередника, а його колісна база додала 38 мм - до 2735 мм. Жорсткість кузова збільшили на 19%.

У салоні в більш дорогих версіях з'явилася віртуальна приборка, а тачскрін мультимедіа збільшений до 7-9 дюймів в діагоналі. На другому ряду стало на 35 мм більше місця для ніг. Базова комплектація Honda Civic поповнена адаптивним круїз-контролем, системами автоматичного гальмування і утримання в смузі.

Як і седан, п'ятидверний Honda Civic 2022 запропонований з 2,0-літровою 160-сильною атмосферної четвіркою і 1,5-літровим турбомотором на 182 л. с. Пізніше також обіцяють 200-сильний варіант Si. До речі, на відміну від чотирьохдверною версії, хетчбек можна вибрати не тільки з варіатором, а й з 6-ступінчастою МКПП.