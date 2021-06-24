Вакциновані громадяни захищені від штаму "Дельта" – Ляшко

Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжкішим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені, повідомляє РБК-Украина.

"Перебіг тяжкіший. Усі профілактичні заходи працюють. Тест-системи працюють і виявляють цей штам" , - запевнив глава МОЗ.