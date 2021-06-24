Вакциновані громадяни захищені від штаму "Дельта" – Ляшко
Глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжкішим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені, повідомляє РБК-Украина.
"Перебіг тяжкіший. Усі профілактичні заходи працюють. Тест-системи працюють і виявляють цей штам", - запевнив глава МОЗ.
"Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування і певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдений, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які провакциновані, вони захищені", - підкреслив Ляшко.