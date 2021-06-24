У РФ заявили про готовність захищати кордони силовими методами

Росія готова як дипломатичними, так і військовими методами відстоювати непорушність свого кордону, заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє Інтерфакс.

"Ми можемо звертатися до здорового глузду, вимагати поваги міжнародного права. Якщо це не допомагає, можемо бомбити, не просто по курсу, але й по цілі, якщо колеги не розуміють", – сказав Рябков, відповідаючи на питання про те, що Росія буде робити для запобігання повторення ситуації з британським есмінцем в Чорному морі.

"Територіальна цілісність Російської Федерації є недоторканною, непорушність її кордонів – це абсолютний імператив, ми будемо стояти на сторожі всього цього як дипломатичними й політичними, так, при необхідності, і військовими засобами", – додав він.

Напередодні в Міноборони РФ повідомили, що російські військові та прикордонники відкрили попереджувальний вогонь по курсу британського есмінця Defender, який порушив кордон РФ в Чорному морі в районі мису Фіолент (Крим). Там розцінили дії есмінця як грубе порушення конвенції ООН.

У посольстві Великобританії в РФ заявили, що британський есмінець Defender здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права.