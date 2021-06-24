Кардіолог розповів, від чого необхідно відмовитися в спеку

Лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Ганна Кореневич дала рекомендації з підтримки організму в спеку. За її словами, слід обмежити вживання солоної їжі та алкоголю, повідомляє Російська газета.

Літній раціон має ряд особливостей. Пов'язано це з погодними умовами: спекою, духотою. Саме в цю пору року людина випиває набагато більше води, намагається включити у свій раціон різноманітні фрукти, овочі та ягоди, які також містять у своєму складі багато рідини. Однак не всі знають, що влітку потрібно не тільки активніше вживати одні харчові продукти, а й виключити інші. Пов'язано це з тим, що сіль, яка міститься в наших улюблених стравах, затримує виведення рідини, яка у великих кількостях надходить в організм влітку.