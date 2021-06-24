Суд заочно засудив командира луганського "Беркута" до 4 років в'язниці

Соснівський районний суд міста Черкаси оголосив вирок командиру луганського "Беркута", якого заочно засудили до 4 років позбавлення волі, посилаючись на ﻿"Адвокатську дорадчу групу, повідомляє Ділова столиця.

Йому оголосили вирок у справі побиття протестувальників і журналістів перед Черкаською ОДА 23-27 січня 2014 року.

"Валерія Костенка Суд визнав винним у ч. 1 ст. 171 КПК (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та ч. 2 ст. 365 КПК (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу). Державне обвинувачення представляла прокурор Олена Якушина", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що сам Костенко перебуває у розшуку.

Нагадаємо, 14 червня суд засудив до трьох років увʼязнення колишніх "беркутівців" Віктора Ейсмонта та Володимира Мохоню, які брали участь у силовому розгоні Євромайдану в ніч на 30 листопада 2013 року.