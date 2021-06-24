В США заговорили о дефолте и экономической катастрофе

Неповышение потолка госдолга грозит США дефолтом и катастрофическими последствиями для экономики. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен, повідомляє ТАСС.

Потолок госдолга пока заморожен до 31 июля. Если возникнут проблемы с его повышением, минфин будет вынужден принять «чрезвычайные меры», чтобы не допустить дефолта, предупредила Йеллен.

"Я считаю, что это усилит финансовый кризис, поставит под угрозу рабочие места и сбережения американцев, и это в то время, когда мы все еще восстанавливаемся после пандемии" , — отметила она, говоря о дефолте по госдолгу.

Министр призвала Конгресс принять меры по повышению потолка задолженности как можно скорее.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат увеличение госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся снизить расходы.