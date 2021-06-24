Помічника керівника поліції підозрюють у пособництві у вбивстві

Помічник керівника київської поліції Євген Дейдей організував завезення в Україну ймовірних кілерів для замаху на балканського наркобарона Радоє Звіцера, яке відбулося у Києві навесні 2020 року, повідомляє Слидство.Инфо.

В Україну один з лідерів балканського наркоклану "Кавач" Радоє Звіцер приїхав разом з родиною в 2019 році.

У травні 2020-го його розстріляли в центрі Києва, на території одного з житлових комплексів. У нього влучило щонайменше п’ять куль, але він вижив. Вже наступного дня українська поліція затримала групу ймовірних кілерів під Одесою. Наразі їх обвинувачують у кількох злочинах, зокрема, замаху на вбивство. Всі четверо є громадянами балканських країн.

Як з’ясували журналісти, з транспортуванням територією України ймовірним кілерам допомагав колишній народний депутат Євген Дейдей. Наразі він працює помічником керівника поліції Києва. Для перевезення групи балканців він залучив своїх товаришів, в тому числі діючих співробітників поліції.

У документах, які є у розпорядженні журналістів, йдеться, що двоє поліцейських Ростіслав Чернобровий та Семен Гордієнко напередодні замаху перевозили ймовірних кілерів з Чернівецької області до Києва, а одразу після розстрілу — з Києва в напрямку Одеси на автомобілі "Тойота Секвоя". Дорогою на Південь їх затримали спецпризначенці.

Поліцейському Семену Гордієнку вдалося втекти під час затримання групи, а Ростіслава Чернобрового затримали, але згодом відпустили. Під час допитів вони вказали, що виконували прохання Євгена Дейдея.

В розпорядженні "Слідства.Інфо" є свідчення самого Дейдея. Він підтвердив, що просив своїх товаришів допомогти з транспортуванням іноземців. Та стверджував, що не знав, з якою метою балканці приїхали в Україну. Дейдей нібито виконував прохання свого "знайомого з Польщі" на ім’я Мачей. Ким є ця людина журналістам встановити не вдалося.

Автомобіль "Тойота Секвоя" , на якому перевозили групу ймовірних кілерів, був зареєстрований на людину з оточення колишнього народного депутата. Після інциденту з балканцями машину продали.

Євген Дейдеєм відмовився спілкуватися з журналістами "Слідства.Інфо" на цю тему. Разом з товаришами Євген Дейдей має статус свідків у справі про замах на Радоє Звіцера. Всі вони продовжують працювати у київській поліції.