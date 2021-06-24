Кількість виконаних Україною реформ вражає – чиновниця Єврокомісії

Заступниця гендиректора генерального директорату Європейської Комісії з політики добросусідства та переговорів щодо розширення Катаріна Матернова заявила, що перелік виконаних Україною реформ вражає, особливо з урахуванням військової агресії та гібридної війни в країні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цей перелік реформ справді вражає, особливо зважаючи на ситуацію в країні – в країні, яка перебуває в стані війни. Це не тільки військові дії, це також велика кампанія з дезінформації, гібридна війна. А також реформи, які проводяться під час пандемії", – сказала вона на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" у четвер у Києві.

Водночас Матернова зазначила, що все ж наразі зроблено ще не все.

Зокрема, вона звернула увагу на необхідність реформування судової системи, оскільки це є каменем спотикання і для поліпшення інвестиційного клімату, і для громадян країни.

Матернова також наголосила на необхідності поліпшення корпоративного управління.

Як повідомлялося, урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявив, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.