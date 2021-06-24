Лікар назвала спосіб вивести токсини з організму без ліків
Серед особливо корисних напоїв, вживання яких захищає організм від токсинів, допомагаючи печінки їх виводити, а також сприяє відновленню органу, можна виділити морквяний, гарбузовий і буряковий соки. Про це розповіла дієтолог і гастроентеролог Аліна Будаковская, повідомляє Російська газета.
За словами лікаря, буряковий сік в чистому вигляді пити досить складно, тому рекомендується розбавляти його іншими овочевими соками. Фахівець вважає буряк незамінним для печінки продуктом в раціоні.
"Оскільки в ній міститься речовина, яка перешкоджає розвитку ракових захворювань. Вона сприяє омолодженню клітин печінки, а також підвищує її детоксикаційні властивості", - пояснила Аліна Будаковская, уточнивши, що треба знати міру, в добу це стакан об'ємом 250 мілілітрів.