Лікар назвала спосіб вивести токсини з організму без ліків

Серед особливо корисних напоїв, вживання яких захищає організм від токсинів, допомагаючи печінки їх виводити, а також сприяє відновленню органу, можна виділити морквяний, гарбузовий і буряковий соки. Про це розповіла дієтолог і гастроентеролог Аліна Будаковская, повідомляє Російська газета.

За словами лікаря, буряковий сік в чистому вигляді пити досить складно, тому рекомендується розбавляти його іншими овочевими соками. Фахівець вважає буряк незамінним для печінки продуктом в раціоні.