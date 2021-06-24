Поради при покупці квартири для молодої сім'ї

Молода сім'я намагається швидше з'їхати від батьків. Це правильне рішення, щоб ніхто нікому не заважав, адже у молоді і старшого покоління різні погляди не тільки на життя, але і на облаштування житла. При купівлі квартири варто врахувати безліч чинників, щоб житло було комфортним і не дуже витратним, повідомляє Деловая столица.

Як визначитися з типом житла

При покупці квартири важливими параметрами є площа апартаментів і планування. При цьому необхідно звіряти реальну з тієї, яка прописана в документації. Інакше може вийти, що колишні власники здійснили незаконне перепланування. А це в майбутньому може обернутися проблемою при продажу.

Вибираючи розмір житла, варто співвідносити свій бюджет з площею приміщення, адже комунальні послуги будуть з'їдати значну його частину. Якщо молодята не планують найближчим часом народжувати дітей, то немає сенсу купувати відразу трикімнатну квартиру, можна пожити в студії. У разі, коли діти скоро з'являться, то оптимальний варіант — квартира на 3 кімнати. Нехай вони будуть невеликого розміру, але це краще, ніж простора двокімнатна.

При виборі місця розташування будинку важливо врахувати транспортну розв'язку і віддаленість від роботи, наявність поблизу гаража, якщо у сім'ї є автомобіль. Для постійного проживання краще, щоб поряд були не тільки супермаркет, але і поліклініка, дитячий сад, школа.

Первинна нерухомість або вторинка

У новобудов і квартир з вторинного ринку є свої переваги і недоліки. У старих будівель головний плюс в тому, що навколо повністю сформована інфраструктура. Але необхідно перевіряти ретельно документи, щоб не виявилося, що в апартаментах прописані неповнолітні діти, адже їх не можна виселити навіть за рішенням суду. Нерухомість за низькою вартістю може виявитися «проблемною»: з неадекватними сусідами, постійною вогкістю, тріщинами, дивним запахом. Також вічна проблема старих будинків — це комунікації. Якщо в межах квартири їх можна легко поміняти, це питання грошей, то заміна загальних стояків — проблема ще та.

У нових будинках квартири відрізняються, як правило, більш вдалою сучасним плануванням. Можна розраховувати, що по сусідству будуть такі ж молоді сім'ї з дітьми. Але є і свої мінуси:

Новобудова — це мінімум рік постійних ремонтів і шуму, просідання будинку, що може викликати проблеми з обробкою. Доведеться відразу ж вкласти кошти в ремонт. Не завжди поблизу забудов є школа і садочок, зелена зона. Часто поруч будуються сусідні будинки, через що немає під'їзної дороги.

Зате новобудови йдуть з підземним паркінгом, в них всі комунікації нові.

Квартира під виплату від забудовника або іпотека

Іпотека — це кредит, який видається банком суворо під покупку нерухомості. Переваги цього варіанту:

В іпотеку можна купити апартаменти на первинному або вторинному ринку.

У квартирі можна відразу жити, поступово виплачуючи кредит частинами.

Розстрочка може бути терміном до 30 років.

Без довідки про доходи банк кредит не видасть, до того ж візьме певну комісію. У перший рік виплати при класичному варіанті великі.

Розстрочка від забудовника — це можливість придбати апартаменти в новобудові на вигідних умовах:

Невисокий відсоток виплат, якщо порівняти з іпотекою;

При несплаті суми гроші повертаються, це передбачається договором із забудовником;

За оформлення розстрочки стягується невелика комісія.

Однак розстрочка передбачає короткий термін виплати всієї суми, частіше не більше 2 років. Забудовник залишає за собою право підвищувати вартість і ціну часто фіксує в валюті, так що через коливання в курсі квартира може обійтися дорожче, ніж спочатку планувалося. У кожного варіанту є свої сильні і слабкі сторони, але для оформлення розстрочки не потрібна довідка про доходи, тому такий варіант кращий для тих, хто хоче швидко отримати апартаменти у власність.