У Флориді недалеко від Маямі-Біч обвалився багатоповерховий будинок

У Флориді влада невеликого прибережного містечка Серфсайд заявила, що вранці в окрузі Майамі-Дейд частково обвалився багатоповерховий будинок, пишуть іноземні ЗМІ.

Будівля розташована приблизно в 6 милях від Майамі-Біч. За даними поліцейського управління, для надання допомоги були задіяні численні поліцейські і пожежні департаменти з усього округу.

Пожежно-рятувальна служба повідомила, що направила на місце події понад 80 одиниць техніки. Невідомо, що стало причиною обвалення і чи є жертви.