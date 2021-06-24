Коли продажу електромобілів перевищать показники авто з ДВС

Консалтингова компанія Ernst & Young (EY), використовуючи засоби прогнозування на базі штучного інтелекту, передбачила, що в 2033 році електромобілі обійдуть по продажам традиційні машини. Поки це стосується тільки найбільших ринків: Європи, США і Китаю. Також ІІ розрахував, що 2045-го частка нових машин з ДВС в світовому масштабі знизиться до менш ніж одного відсотка, повідомляє Autoconsulting.

На руку виробникам будуть і посилюються норми шкідливих викидів, і введення санкцій і підвищених податків для покупців «неекологічних» транспорту.

Електромобілі обженуть по продажах машини з ДВС на п'ять років раніше, ніж передбачалося спочатку, свідчить з дослідження EY. Зрозуміло, мова йде тільки про ключових світових ринках. У Європі, наприклад, це станеться вже в 2028 році. У Китаї і США - до 2033-го і 2036-му відповідно.

Драйверами популярності електрокарів стануть нові законодавчі ініціативи в області екології, а також інтерес з боку покупців. За даними EY, під впливом пандемії люди частіше відмовляються від каршерінга на користь особистого транспорту, причому 30 відсотків опитаних хотіли б водити електрокара.

У дослідженні також йдеться про те, що Європа буде лідером з продажу електромобілів аж до 2031 року, поки це місце не займе Китай. Тим часом частка машин з ДВС навіть через п'ять років буде все ще висока - дві третини від загального обсягу. Але до 2030-го вона знизиться до менш ніж 50 відсотків. Вимоги щодо викидів парникових газів будуть посилюватися, а значить компаніям доведеться активніше виводити на ринок нові батарейні моделі і відмовлятися від машин з традиційними силовими установками.