У Харкові на атракціоні застрягли півтора десятка відпочиваючих з дітьми

У середу, 23 червня, в Харкові 14 осіб зависли на атракціоні "Канатна дорога" в парку ім. Горького через технічну несправність, посилаючись на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, повідомляє Телеграф.

На місце негайно виїхали рятувальники. До моменту подачі електричного струму на атракціон вони встигли зняти з однієї кабінки двох осіб – матір з дитиною – за допомогою автодрабини.

В результаті події ніхто не постраждав.

Як повідомив прессекретар парку Андрій Кравченко, електроживлення пропало в результаті аварії на підстанції "Харківобленерго". Через відсутність електроживлення атракціон перестав працювати. На момент зупинки на "канатці" перебували 14 осіб.

"Співробітники парку включили резервний бензиновий двигун, який дозволяє повільно рухати кабінки "канаткою", – розповів Андрій Кравченко.

На момент прибуття рятувальників працівники парку встигли зняти з атракціону десять осіб.