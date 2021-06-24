Понад дві третини молодих українців не хочуть працювати за спеціальністю

Попри те що 31% учасників ЗНО цього року не склали тест з математики, більшість абітурієнтів та студентів планують працювати у сфері роздрібної торгівлі, продажів та закупок та очікують зарплату на рівні 5-10 тисяч гривень, повідомляє Дiлова Столиця.

Про це свідчать дані опитування порталу OLX Робота.

Як зазначається, найменше українська молодь планує свою кар’єру в науковій галузі, авіації та військовій справі. Батьки ж переважно бачать майбутнє своїх дітей у високооплачуваному IT та вважають 10-15 тисяч гривень оптимальною зарплатою для першої роботи.

У період літніх канікул 2/3 молоді шукають тимчасовий підробіток, а 1/3 — постійну роботу. Водночас більшість — 40% — готові працювати за 5-10 тисяч гривень на місяць, 28% — за 10-15 тисяч гривень, 15% — від 15 тисячі гривень та більше.

Найпопулярніші 5 сфер серед молоді виглядають так:

Торгівля та продажі — 18%; Бари / ресторани / кафе — 17%; ІТ / телеком / компʼютери — 11%; Маркетинг / реклама / дизайн / SMM — 10%; Будівництво — 6%.

Найменше українська молодь бачить себе в науці — лише 0,33% опитаних; в авіації, військовій справі — по 0,58% респондентів.

Згідно з опитуванням, кожен третій дорослий хоче, щоб його діти працювали у приватному секторі, кожний четвертий — щоб вони самі стали підприємцями малого / середнього бізнесу, а кожний п’ятий — щоб стали держслужбовцями. Найменше бачать своїх дітей у сфері освіти — 4%, стартапах — 5% та громадському секторі — 6%.

Водночас батьки, серед яких більшість віком 40-55 років, не бачать своїх дітей у робітничих спеціальностях, а виключно "білими комірцями".

Найпопулярніші 5 сфер для молоді з позиції батьків виглядають так:

ІТ / телеком / компʼютери — 19% Медицина / фармація — 8% Юриспруденція та бухгалтерія — 8% Маркетинг / реклама / дизайн / SMM — 6% Культура та мистецтво — 6%

Цікаво, що 42% батьків усе ще активно долучаються до процесу вибору спеціальності абітурієнта, а 39% дозволяють дитині обрати фах самостійно. Ключовим фактором стає інтерес до роботи, оплата праці та затребуваність професії.

Кожний п’ятий дорослий вважає, що для першої роботи її дитини буде оптимальною зарплата у 20 тис. грн/місяць та більше. Така ж кількість вважає прийнятною 15-20 тис. грн. Однак на думку більшості батьків — 55% — хорошою оплатою для старту буде сума від 5 до 15 тис. грн на місяць.

В опитуванні взяли участь понад 5 тисяч батьків та 1,5 тисячі молоді (школярі старших класів, абітурієнти, студенти). Про похибку репрезентативності дослідження не повідомляється.