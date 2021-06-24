Олена Зеленська з'явилася на публіці в трендовому костюмі

Перша леді України Олена Зеленська виступила на форумі "Україна 30. Здорова Україна". Вона продемонструвала ефетний діловий образ, з'явившись на сцені в класичному костюмі зеленого кольору, який актуальний в цьому сезоні, повідомляє Обозреватель.

Відповідні знімки із заходу опубліковані на офіційній сторінці Зеленської в Instagram. Свій образ вона доповнила акуратно укладеним волоссям і мінімальною кількістю макіяжу, для якого використала ніжно-рожеву помаду і коричневі тіні.

Подовжений піджак був декорований ґудзиками золотого кольору, що додавало ще більше шарму образу першої леді.