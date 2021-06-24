В Україні стартують продажі нових кросоверів BMW

Нові BMW X3 і BMW X4 відрізняють стильний дизайн і ергономічний інтер'єр з удосконаленою інформаційно-розважальною системою і високоякісної обробкою. Тепер новинки стали доступні в Україні, повідомляє Autoconsulting.

Що нового?

• Стильна світлодіодна оптика і нові варіанти оформлення бамперів.

• Стандартний дизайн екстер'єру xLine.

• Новий дизайн колісних дисків і додаткові варіанти забарвлення кузова.

• Продумана ергономіка салону з новою архітектурою центральної консолі.

• BMW Live Cockpit c двома варіантами центрального дисплея - діагоналлю 10,25 і 12,3 дюйма.

Що важливо?

• Широка гамма модифікацій потужністю від 184 к.с. до 387 к.с.

• Новий BMW X3 доступний за ціною від 1 240 000 грн.

• Новий BMW X4 доступний за ціною від 1 451 000 грн.

Дизайн

Одна з характерних ознак нових BMW X3 і BMW X4 - виразний дизайн оновленої передньої оптики, висота якої зменшилася на 10 мм. При цьому вже в базовому оснащенні на BMW X3 і BMW X4 встановлюються повністю світлодіодні фари, а в якості опції доступні лазерні фари.

Задні світлодіодні ліхтарі отримали оновлену графіку з чорною окантовкою і більш вузьким малюнком світлових елементів. Фірмова решітка радіатора BMW стала більше і тепер представляє собою єдиний елемент.

Передня частина нового BMW X4 має багато спільного з BMW X3, однак відрізняється індивідуальної сітчастої гратами радіатора, знайомої з інших спортивних моделей BMW. Вузькі задні ліхтарі додатково підкреслюють ширину і атлетичність кузова.

Лінійка квітів нових BMW X3 і BMW X4 включає вісім варіантів забарвлення кузова. Ексклюзивно в гамі BMW X4 присутній новий колір Червоний П'ємонт металік. Вперше для обох моделей додатково можна вибрати варіанти з лінійки кольорів BMW Individual, включаючи кольору c морозним ефектом.

Особливості інтер'єру

Дизайн інтер'єру нових BMW X3 і BMW X4 приємно дивує якістю обробних матеріалів, продуманої фурнітурою і великою кількістю технологічних рішень. Кожна деталь: від оформлення центральної консолі до опционального комфортного освітлення салону або панорамної скляного даху - підсилює загальне відчуття комфорту.

У стандартному виконанні моделі оснащуються комплексом BMW Live Cockpit Plus з комбінацією приладів в стилі Black Panel і 5,1-дюймовим інформаційним дисплеєм, а також центральним дисплеєм з діагоналлю 10,25 дюйма.

Нова центральна консоль ідентична тій, яка використовується в моделях BMW 3 серії і BMW 4 серії. На ній зручно розташовані різні елементи управління, включаючи селектор коробки передач, контролер BMW, а також кнопки запуску двигуна, системи start/stop і електронного стоянкового гальма.

Оббивка салону Sensatec з перфорацією може бути виконана в кольорах «Бежевий Канберра», «Червоний Такора», «Коньяк» і «Чорний».

Стандартний обсяг багажного відділення BMW X3 становить 550 л і може бути збільшений до 1600 л. Обсяг багажника BMW X4 варіюється в діапазоні від стандартних 525 л до максимальних 1430 л.

Ключові характеристики і агрегати

Версії BMW X3 xDrive20i і BMW X4 xDrive20i оснащені ефективним бензиновим двигуном об'ємом 2,0 літра потужністю 184 к.с. і обертовим моментом 300 Н•м. Силовий агрегат BMW X3 xDrive30i і BMW X4 xDrive30i розвиває 249 к.с. і 350 Н•м.

Рядний шестициліндровий двигун, який встановлюється на BMW X3 M40i і BMW X4 M40i, забезпечує потужність 387 к.с. і крутний момент 500 Н • м. При цьому час розгону з 0 до 100 км/год у версії M Performance становить всього 4,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Лінійка дизельних агрегатів BMW X3 і BMW X4 представлена двома двигунами, кожен з яких об'єднує чудову тягу з помірною витратою палива. Обидва агрегати об'єднують система подвійного турбонаддува із змінною геометрією турбін, а також система прямого впорскування палива під високим тиском - від 2500 до 2700 бар.

Силова установка версій BMW X3 xDrive20d і BMW X4 xDrive20d розвиває 190 к.с. і 400 Н•м. Нові BMW X3 xDrive30d і BMW X4 xDrive30d наводяться в рух рядним шестициліндровим двигуном об'ємом 3,0 літра потужністю 249 к.с., крутний момент якого становить 620 Н•м.

Всі версії нових BMW X3 і BMW X4 оснащені восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач Steptronic і системою повного приводу BMW xDrive. Опціонально доступна спортивна автоматична коробка передач Steptronic з підрульовими перемикачами.

Варіанти виконання

Великий список стандартного устаткування і гармонійний склад доступних комплектацій значно спрощують процес вибору нових BMW X3 і BMW Х4 на основі індивідуальних переваг.

Стартова комплектація Base містить лінію обробки екстер'єру xLine, 18-дюймові легкосплавні колісні диски, світлодіодні фари, динамічний круїз-контроль, BMW Live Cockpit Plus, автоматичний клімат-контроль для 3 зон, спортивне рульове колесо, спортивні сидіння для водія і переднього пасажира, а також автоматичний привід багажника і сигналізацію аварійного зближення при парковці.

Новий BMW X4 в базовому виконанні в додаток до цього оснащується адаптивними світлодіодними фарами з системою управління дальнім світлом, адаптивним спортивним рульовим керуванням і спортивною підвіскою М.

Системи допомоги водієві

Нові BMW X3 і BMW X4 також об'єднує широкий перелік доступних систем допомоги водієві. Додатковий пакет «Активна безпека» включає в себе комплекс захисних заходів для пасажирів у разі неминучості аварійної ситуації.

Опціональний Асистент управління містить систему попередження про виїзд з займаної смуги руху, асистент перестроювання, систему запобігання фронтальних зіткнень з функціями розпізнавання пішоходів і гальмування, а також систему допомоги при русі заднім ходом з попередженням про перешкоди, які наближаються в поперечному напрямку.

Асистент парковки Plus пропонує набір допоміжних систем, що працюють на основі камер і ультразвукових датчиків. У цей пакет також включені функції кругового огляду і дистанційного 3D-огляду, дозволяє віддалено переглядати зображення навколишнього оточення навколо автомобіля на мобільному пристрої.