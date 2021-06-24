Австралія вирішила повністю відмовитися від вакцини AstraZeneca

Голова урядової групи по боротьбі з COVID-19 у Австралії, генерал-лейтенант Джон Фрюен заявив, що вакцину Vaxzevria британсько-шведської компанії AstraZeneca виведуть з національної програми вакцинації і знімуть з виробництва в країні до кінця цього року, повідомляє УНИАН.

Причиною цього стала заборона на застосування препарату для осіб молодше 60 років через побічні ефекти. При цьому планується збільшити поставки вакцин компаній Pfizer і Moderna.

"Всі, хто ще може бути щеплений вакциною AstraZeneca, отримають її до четвертого кварталу, а в національну програму буде включений більший обсяг препаратів компаній Pfizer і Moderna" , - сказав Фрюен на онлайн-брифінгу.

За його словами, з жовтня планується щотижня прищеплювати до 2,3 млн осіб препаратом американської компанії Pfizer і німецької BioNTech. При цьому в другій половині вересня в Австралію почне надходити препарат американської компанії Moderna, з жовтня його буде отримувати від 87 тис. до 125 тис. австралійців на тиждень.