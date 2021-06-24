УЄФА відкрив справу проти Північної Македонії

УЄФА відкрив дисциплінарне розслідування проти збірної Північної Македонії. Її гравці порушили правила поведінки під час тестування на коронавірус, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише﻿ офіційний сайт УЄФА.

Деталі інциденту не розкриваються, але підкреслюється, що гравці, ймовірно, порушили COVID-протокол УЄФА під час проведення тестування на коронавірус в Амстердамі 19 червня, перед матчем проти Нідерландів в групі C.

Північна Македонія вже завершила виступи на першому для себе чемпіонаті Європи в історії. Македонці зайняли останнє місце в групі. Також збірна програла Україні у 2-му турі з рахунком 1:2.

Нагадаємо, що Україна все ж вийшла в плей-офф Євро-2020. Команда Андрія Шевченка посіла третє місце і за підсумками групового етапу фінішувала четвертою в рейтингу третіх команд. 29 червня синьо-жовті зіграють зі Швецією.