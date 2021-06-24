Модні сукні і топи на тонких бретелях-спагетті

Білизняний стиль сьогодні особливо популярний. Дизайнери пропонують в одязі використовувати тонкі бретелі. Найчастіше тонкі бретельки прикрашають літні сарафани, вечірні сукні, майки та всілякі топи, повідомляє Mylitta.

Вибирати вироби необхідно з урахуванням особливостей своєї фігури, щоб приховати недоліки або надмірне оголення. Почніть з правильного вибираючи відповідної білизни. Спідня білизна не повинно просвічуватися і виділятися у вигляді рубчиків, швів і мереживних узорів, а бюстгальтер слід вибирати без бретелей.

фото Chanel, Giambattista Valli, Giorgio Armani

Різновид бретелей дозволяє будь-яке плаття з простим кроєм піднести зовсім інакше, з новим поглядом і новим рішенням в образі.

Alberta Ferretti

Крім суконь, з наростаючим успіхом в наші образи входять бра-топи і кроп-топи, і до цих виробів, стверджують дизайнери, підійдуть тонкі бретельки.