Найбільша мережа АЗС підвищила ціни на бензин і дизпаливо

Сьогодні, 24 червня, найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» і ін. - всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. Про це свідчить ціновий моніторинг ринку Консалтингової групи "А-95, повідомляє Enkorr.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн / л, А-95 - до 28,95 грн / л і ДП - до 28,00 грн / л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 28,00 грн / л, на «п'ятірку» і дизпаливо - до 29,00 і 28,00 грн / л.

Відзначимо, що до сьогоднішнього дня ця роздрібна мережа ніяк не реагувала на рівень граничних середніх цін палива, які встановлюються державою з середини травня.