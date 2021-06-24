Біткоїн-біржа Binance запустила NFT-маркеплейс
Біткоїн-біржа Binance запустила платформу NFT - невзаємозамінних токенов, повідомляє ForkLog.
Користувачі Binance NFT отримали можливість брати участь в першому преміальному аукціоні під назвою Genesis, купувати твори, випущені за програмою 100 creators, і торгувати токенами на маркетлейсі.
Дебютною колекцією на майданчику Mystery Box стане tokidoki (в перекладі з японського - іноді), яка включає 16 знакових творів, в їх числі - три ексклюзивних персонажа з логотипом Binance.