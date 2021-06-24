Правоохоронці проводять масові обшуки в компанії АВК

Правоохоронці Дніпропетровської області проводять масові обшуки на виробництві кондитерських виробів "АВК Конфекшінері", яке знаходиться в смт. Слобожанське, повідомляє UBR.

Дозвіл на десятки обшуків і арешт рахунків підприємства видав Дзержинський районний суд Кривого Рогу. Про це повідомив засновник і головний виконавчий директор компанії АВК Володимир Авраменко. Він назвав кримінальну справу проти компанії "сфабрикованою", а дії начальства правоохоронних органів - "тиском на бізнес".

"Минулого тижня я дізнався, що 90-і не закінчилися. Виявилося, що за сфабрикованою Дніпропетровською обласною прокуратурою кримінальною справою суддя ... без додаткових перевірок, наосліп, видав 33 постанови на проведення обшуків, арешти рахунків підприємства", - повідомив Авраменко.

За його словами, робота підприємства протягом п'яти днів паралізована. Внаслідок тиску на компанію співробітники "отримали емоційний і моральний збиток".

Авраменко повідомив, що дії прокурора і слідчого оскаржили в Госбюро розслідувань. А дії судді - у Вищій раді правосуддя.

"У нас є сильна, чітка і відкрита позиція в правовому полі. Приховувати нам нічого", - додав засновник АВК.

Компанія, на якій працює понад 1000 осіб, за словами Авраменко, "відраховує до бюджету величезні податки".

Додамо, що кондитерська фабрика АВК, створена в 1991 році, запустила новий завод в передмісті Дніпра в червні 2020 року. Потужність виробничих ліній дозволяє випускати 1800 т продукції на місяць.