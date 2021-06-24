Дубінський назвав Зеленського Карабасом-Барабасом, а РНБО – ляльковим театром

Рада національної безпеки і оборони — це ляльковий театр, потішне зібрання людей, які приймають тільки те, що вирішить особисто президент України Володимир Зеленський, сказав ﻿у ефірі телеканалу НАШ виключений зі "Слуги народу" нардеп Олександр Дубінський, повідомляє Ділова столиця.

"Він і прокурор, він і суд, він і генпрокурор, він і глава СБУ — все він. Коли ви зараз говорите, що Рада національної безпеки і Данілов щось там прийняли, ви говорите лише про ляльковий театр. Це потішне зібрання людей, які приймають тільки те, що вирішить особисто Зеленський. Якщо почитати закон про РНБО, то там написано, що весь його склад формується президентом України. І який би там склад не був, не будуть приймати рішення, які потрібні президенту, він цей склад поміняє", — зазначив нардеп.

Також він назвав Зеленського диктатором.

"Це трагікомічна диктатура, але це диктатура. Тому що він уже підмінив будь-які державні органи, які створені в будь-якій демократичній країні для прийняття справедливих рішень. Чи може людина розраховувати на справедливий суд, коли парламентарій "Слуги народу" виносить законопроєкт, у якому оскаржувати санкції не можна. Вони його вносять, тому що за законом про санкції не можна запроваджувати проти громадян України, якщо вони не терористи. Їх не можна запроваджувати проти людей, громадян України, що не звинувачуються судом ні в чому. Це ляльковий театр: Буратіно, Мальвіна, П'єро, Карабас-Барабас — це у нас Володимир Зеленський. Він крутить цими ляльками як хоче", — підсумував Дубінський.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що в санкційних списках, які затверджує Рада національної безпеки і оборони, немає жодної випадкової людини, оскільки по кожній особі проводять ретельну перевірку.